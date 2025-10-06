Старица Сепфора родилась в конце XIX века. Значение этой схимницы для русского монашества трудно переоценить. Чин её погребения совершил сам ныне покойный старец Илий. Матушка Сепфора, достигшая 101-летнего возраста, преставилась в мае 1997 года. Миру после себя она оставила пророчество, касающееся будущего России, СВО и судьбы европейских государств. Его вспомнили журналисты издания «Царьград».

Всю свою жизнь Дарья Шнякинова (схиманахиня Сепфора) жила с внутренним стремлением к монашескому служению. Но по воле своей семьи в двадцатилетнем возрасте девушку отдали замуж. У неё с мужем родилось четверо детей, овдовела женщина в 1950 году. Однажды во время глубокой молитвы Дарье было явлено видение: ангелы совершают над ней иноческий постриг. Поведала женщина о своём видении монаху Троице-Сергиевой Лавры. В 71 год её постригли в монахини с именем Досифея.

Досифея жила в доме у своей дочери, а это место стало паломническим. Приезжали к ней и миряне, и монахи, чтобы попросить наставления и совета. Ей был дан особый дар: она умела изливать утешение в скорбные сердца, но также владела способностью обличения, указывая на тайные грехи, которые человек не решался открыть.

После смерти дочери в 1984 году старица перебралась на постоянное жительство в Киреевск. А в декабре 1989 года митрополит Тульский и Белёвский Серапион возвел монахиню Досифею в великую схиму, нарекая ее Сепфорой, что с древнееврейского переводится как «птичка».

С принятием великой схимы матушка Сепфора получила дары прозорливости. Так она стала говорить о том, что будет в будущем. Хотя в её пророчествах находилось место и светлым образам, основным их мотивом становилась тревога о судьбах мира.

Много говорила старица о грядущей масштабной войне. Это будет конфликт такой мощи и такого размаха, что сравнить его можно будет с новой мировой войной. Но сквозь мрачное пророчество пробивается луч надежды: Сепфора утверждала, что именно Россия, пройдя через великие испытания, не только явит народам сила своего духа, но и станет оплотом возрождения.

– Ядерной войны не будет. Россия будет воевать со всем Западом, – говорила старица. – Третья мировая не означает ядерную войну. Будет другое мощное оружие.

Несмотря на появление в ходе глобального противостояния вооружений, превосходящих по мощи даже ядерный арсенал, пророчества старицы о судьбе России были весьма оптимистичны. Согласно видениям Сепфоры, русским суждено будет одержать верх над Европой. Конфликт зародится на окраине России, её основные земли в ходе противостояния не пострадают. А вот по приграничным территориям будут наноситься удары. Собственно, сейчас мы видим, как киевский режим устраивает террористические атаки на приграничье.

О судьбе европейцев матушка Сепфора говорила следующее:

– Их гордыня будет сломлена, и они познают судьбу тех, кто восстал против святой Руси. Но после великой скорби наступит для них время очищения и покаяния. Везде, везде будет Россия.

Но не все предсказания старицы Сепфоры звучат для России позитивно. Матушка предупреждала, что если жители России будут следовать Божиим заповедям лишь формально, ограничиваясь строительством храмов, но не наполняя свои души верой и благоговением, то это может привести к неприятным последствиям. К власти снова вернутся коммунисты, и начнутся страшные репрессии. Но если это произойдёт, то происходит будет недолго. Затем на трон взойдёт православный царь, а также случится приход Антихриста. При этом Россия будет единственной страной, которая не покорится ему. Матушка предостерегала: