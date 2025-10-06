Старица Сепфора родилась в конце XIX века. Значение этой схимницы для русского монашества трудно переоценить. Чин её погребения совершил сам ныне покойный старец Илий. Матушка Сепфора, достигшая 101-летнего возраста, преставилась в мае 1997 года. Миру после себя она оставила пророчество, касающееся будущего России, СВО и судьбы европейских государств. Его вспомнили журналисты издания «Царьград».
Всю свою жизнь Дарья Шнякинова (схиманахиня Сепфора) жила с внутренним стремлением к монашескому служению. Но по воле своей семьи в двадцатилетнем возрасте девушку отдали замуж. У неё с мужем родилось четверо детей, овдовела женщина в 1950 году. Однажды во время глубокой молитвы Дарье было явлено видение: ангелы совершают над ней иноческий постриг. Поведала женщина о своём видении монаху Троице-Сергиевой Лавры. В 71 год её постригли в монахини с именем Досифея.
Досифея жила в доме у своей дочери, а это место стало паломническим. Приезжали к ней и миряне, и монахи, чтобы попросить наставления и совета. Ей был дан особый дар: она умела изливать утешение в скорбные сердца, но также владела способностью обличения, указывая на тайные грехи, которые человек не решался открыть.
После смерти дочери в 1984 году старица перебралась на постоянное жительство в Киреевск. А в декабре 1989 года митрополит Тульский и Белёвский Серапион возвел монахиню Досифею в великую схиму, нарекая ее Сепфорой, что с древнееврейского переводится как «птичка».
С принятием великой схимы матушка Сепфора получила дары прозорливости. Так она стала говорить о том, что будет в будущем. Хотя в её пророчествах находилось место и светлым образам, основным их мотивом становилась тревога о судьбах мира.
Много говорила старица о грядущей масштабной войне. Это будет конфликт такой мощи и такого размаха, что сравнить его можно будет с новой мировой войной. Но сквозь мрачное пророчество пробивается луч надежды: Сепфора утверждала, что именно Россия, пройдя через великие испытания, не только явит народам сила своего духа, но и станет оплотом возрождения.
Несмотря на появление в ходе глобального противостояния вооружений, превосходящих по мощи даже ядерный арсенал, пророчества старицы о судьбе России были весьма оптимистичны. Согласно видениям Сепфоры, русским суждено будет одержать верх над Европой. Конфликт зародится на окраине России, её основные земли в ходе противостояния не пострадают. А вот по приграничным территориям будут наноситься удары. Собственно, сейчас мы видим, как киевский режим устраивает террористические атаки на приграничье.
О судьбе европейцев матушка Сепфора говорила следующее:
Но не все предсказания старицы Сепфоры звучат для России позитивно. Матушка предупреждала, что если жители России будут следовать Божиим заповедям лишь формально, ограничиваясь строительством храмов, но не наполняя свои души верой и благоговением, то это может привести к неприятным последствиям. К власти снова вернутся коммунисты, и начнутся страшные репрессии. Но если это произойдёт, то происходит будет недолго. Затем на трон взойдёт православный царь, а также случится приход Антихриста. При этом Россия будет единственной страной, которая не покорится ему. Матушка предостерегала: