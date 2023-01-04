Среда, 4 января, 2023
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Правительство России продлило федеральные субсидии для легкой промышленности

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Правительство России продлило федеральные субсидии для лёгкой промышленности, с помощью которых можно компенсировать затраты на погашение кредитов. Об этом сообщил телеграм-канал Кабмина. 

Продление программы поможет продолжить поддержку отрасли, повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Решение будет распространяться на займы, взятые в 2023 году на срок до 2 лет для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам.

В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 млн рублей ежегодно. Субсидии поступают компаниям каждый месяц.

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