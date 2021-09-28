Правительство РФ попросили усилить контроль за домовым имуществом

Общественники попросили кабмин усилить контроль за общим имуществом в домах — чердаками, подвалами, помещениями тепловых и водомерных узлов, и так далее, подключив к проверкам Генпрокуратуру. Сейчас участились случаи незаконного изъятия общего имущества муниципальными властями, говорится в письме «ЖКХ Контроль» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Как указано в обращении, изъятия производятся произвольно, без надлежащих правоустанавливающих документов и согласия собственников квартир. Но их согласие — обязательное условие по действующему закону, сказал «Известиям» руководитель межрегиональной комиссии по контролю обеспечения имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов в субъектах и муниципальных образованиях РФ Андрей Пинчуков.

Зачастую такие помещения продаются или сдаются коммерческим предприятиям, например, ресторанам. Собственники или арендаторы нередко не пускают УК для проведения ремонта, обслуживания коммуникаций (например, в подвалах), что негативно сказывается на состоянии дома, сказала советник мэра столицы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Кроме того, иногда в помещениях проводятся незаконные перепланировки, что также угрожает безопасности, добавила она.

Общественники попросили кабмин обратить внимание на негативную практику и усилить контроль за общим имуществом в домах. В частности, «ЖКХ Контроль» предложил премьер-министру Михаилу Мишустину подключить Генпрокуратуру к проведению внеочередных оперативных проверок в случаях выявления фактов или жалоб граждан на незаконное изъятие или использование общего имущества без согласия собственников помещений.

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