Пятница, 9 сентября, 2022
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Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

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Правительство России продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия, сообщил телеграм-канал кабмина.

Возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Предыдущие ограничения на их экспорт позволили увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.

В перечне исключений, когда ограничение действовать не будет, вывоз рапса в страны:

Евразийского экономического союза;

Абхазию;

Южную Осетию;

Донецкую и Луганскую народные республики.

Также запрет не коснётся экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Ещё одно решение касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года.

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