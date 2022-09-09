Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство России продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия, сообщил телеграм-канал кабмина.
Возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года.
Предыдущие ограничения на их экспорт позволили увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.
В перечне исключений, когда ограничение действовать не будет, вывоз рапса в страны:
Евразийского экономического союза;
Абхазию;
Южную Осетию;
Донецкую и Луганскую народные республики.
Также запрет не коснётся экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.
Ещё одно решение касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года.