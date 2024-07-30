Правительство нашло нарушения в идее запретить аборты

Идея о запрете проведения абортов в частных клиниках по всей стране была высказана нижегородскими депутатами, однако правительство считает, что такие поправки противоречат закону и нуждаются в серьезной переработке. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Предложенный законопроект о запрете абортов в частных клиниках не соответствует конституционным критериям ограничения прав и свобод граждан России и может нарушить право на здоровье и доступ к качественной медицинской помощи.Правительство подчеркнуло, что каждая женщина имеет право самостоятельно принимать решение о материнстве, а аборт должен проводиться только после информированного добровольного согласия.

«Женщина должна иметь возможность выбрать, обратиться ли в частную клинику или в государственную, особенно когда дело касается абортов по медицинским показаниям или до допустимого законом срока беременности», — говорит зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Он также отметил, что не видит в данной инициативе возможность поднятия демографии в стране.

Была высказана мысль о том, что доступность и качество медицинской помощи должны быть обеспечены для всех граждан. Проект о запрете абортов может привести к увеличению расходов бюджета из-за менее эффективной системы здравоохранения.Опрос Russian Field показал, что большинство россиян (67%) не поддерживают полный запрет абортов в стране, при этом лишь 25% опрашиваемых поддержали идею частичного запрета. Чаще всего за запрет выступают люди в возрасте от 60 лет, имеющие трех и более детей. Среди сторонников сохранения возможности для абортов есть люди разных возрастных групп, состоящие в различных социальных группах.

По оценке правительства, законопроект требует более тщательной проработки.