Правила пользования электросамокатами напомнили россиянам

Официальный представитель МИД России Ирина Волк опубликовала в телеграм-канале памятку для россиян, пользующихся электросамокатами.
При использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо соблюдать особые требования Правил дорожного движения.
1️⃣ Основные правила передвижения
- На электросамокате можно ехать только одному человеку.
- Движение на СИМ разрешено по велосипедным и велопешеходным дорожкам. По пешеходным дорожкам можно передвигаться, только если нет запрещающих знаков.
- Если вам 14 лет и больше, разрешено ездить по правой стороне дороги, но скорость не должна превышать 60 км/ч.
2️⃣ Требования к СИМ и безопасности на дороге
- Средство передвижения должно быть оборудовано исправными тормозами, звуковым сигналом, фарой спереди и красными фонарями сзади.
- Запрещено использовать СИМ на магистралях, обозначенных знаком «Дорога для автомобилей».
- На тротуарах приоритет имеют пешеходы.
- Пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу и пешком.
3️⃣ Ограничения для детей
- Дети до 7 лет могут кататься на СИМ только под присмотром взрослых.
- Запрещено передавать детям аккаунты взрослых для аренды электросамокатов.
4️⃣ Защитное снаряжение и безопасность
- Пользователи СИМ должны носить защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели.
- Водителям легковых и грузовых автомобилей следует быть особенно внимательными к пользователям СИМ.
Соблюдение Правил дорожного движения — залог комфортных и безопасных поездок! 🚴♂️⚡