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Правила пользования электросамокатами напомнили россиянам

Алексей Самохин

Официальный представитель МИД России Ирина Волк опубликовала в телеграм-канале памятку для россиян, пользующихся электросамокатами.

При использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо соблюдать особые требования Правил дорожного движения.

1️⃣ Основные правила передвижения

  • На электросамокате можно ехать только одному человеку.
  • Движение на СИМ разрешено по велосипедным и велопешеходным дорожкам. По пешеходным дорожкам можно передвигаться, только если нет запрещающих знаков.
  • Если вам 14 лет и больше, разрешено ездить по правой стороне дороги, но скорость не должна превышать 60 км/ч.

2️⃣ Требования к СИМ и безопасности на дороге

  • Средство передвижения должно быть оборудовано исправными тормозами, звуковым сигналом, фарой спереди и красными фонарями сзади.
  • Запрещено использовать СИМ на магистралях, обозначенных знаком «Дорога для автомобилей».
  • На тротуарах приоритет имеют пешеходы.
  • Пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу и пешком.

3️⃣ Ограничения для детей

  • Дети до 7 лет могут кататься на СИМ только под присмотром взрослых.
  • Запрещено передавать детям аккаунты взрослых для аренды электросамокатов.

4️⃣ Защитное снаряжение и безопасность

  • Пользователи СИМ должны носить защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники и световозвращатели.
  • Водителям легковых и грузовых автомобилей следует быть особенно внимательными к пользователям СИМ.

Соблюдение Правил дорожного движения — залог комфортных и безопасных поездок! 🚴‍♂️⚡

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