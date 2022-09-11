Воскресенье, 11 сентября, 2022
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Пожлес и опергруппа опровергли информацию о возобновлении лесных пожаров в Рязанской области

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Информацию о возобновлении лесных пожаров в Рязанской области назвали фейком.

По данным Пожлеса и оперативной группы правительства региона, после ликвидации всех очагов местами продолжает тлеть лесная подстилка. Её дотушивают, проводится проливка почвы.

Информации о возникновении новых лесных пожаров, в том числе на территории Окского заповедника, нет и на спутниковых снимках. Открытое горение не фиксируется.

Ранее о возникновении лесного пожара на территории биосферного заповедника сообщила «КП-Рязань».

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