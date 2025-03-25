Пожизненный срок грозит задержанному в Рязанской области наркоторговцу

В Рязанской области задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Сотрудники УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность мужчины, подозреваемого в организации схемы по бесконтактному сбыту наркотиков через интернет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По данным следствия, задержанный был пойман с поличным на территории региона. У него изъяли около 1 кг наркотического вещества эфедрон (меткатинон). Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

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За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей либо пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.