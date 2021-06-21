Пожилая рязанка вылечилась от тяжёлой формы коронавируса

- Advertisement -

Пресс-служба Рязанской ОКБ имени Семашко рассказала о пожилой пациентке, вылечившейся от коронавируса.

Пациентка ковидного госпиталя ОКБ им. Семашко Тамара П. – настоящий боец! Она «сражалась» за свое здоровье изо всех сил, и как только ей становилась лучше и появлялись силы – тут же начинала двигаться. Вместе с медицинским персоналом инфекционного отделения она прошла большой путь к своему выздоровлению длиною в два месяца.

Больная поступила в отделение по «скорой» в апреле. Заболев, за медицинской помощью она обратилась не сразу, и даже после КТ легких, выявившего поражение более 50%, отказалась от госпитализации в стационар. Однако в связи с нарастанием одышки все-таки вызвала бригаду СМП, и она доставила ее в больницу. В отделении, «на кислороде», состояние не компенсировалось, одышка нарастала, продолжать лечение пришлось уже в условиях реанимации, подключая неинвазивную вентиляцию легких.

Только через месяц, после компенсации дыхательной недостаточности, пациентка вернулась в отделение. Основной жалобой была выраженная слабость и невозможность себя обслуживать, ведь пациентка длительно соблюдала постельный режим, мышцы рук и ног атрофировались. Предстояла большая совместная работа больной и врачей в борьбе за дальнейшее выздоровление.

С помощью медсестер и санитарок для нее был организован полноценный уход. Через какое-то время она самостоятельно начала принимать пищу, делать дыхательную гимнастику и упражнения ЛФК в положении сидя, делала всё, что на тот момент было в ее силах, чтобы вернуться к нормальной жизни. Не каждому пациенту в подобной ситуации хватит моральных сил, чтобы так активно восстанавливаться, но наша Тамара П. именно такая! Впереди у нее такой же важный и большой этап реабилитации дома под наблюдением участкового врача.