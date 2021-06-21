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Понедельник, 21 июня, 2021
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Пожилая рязанка вылечилась от тяжёлой формы коронавируса

7info
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Пресс-служба Рязанской ОКБ имени Семашко рассказала о пожилой пациентке, вылечившейся от коронавируса. 

Пациентка ковидного госпиталя ОКБ им. Семашко Тамара П. – настоящий боец! Она «сражалась» за свое здоровье изо всех сил, и как только ей становилась лучше и появлялись силы – тут же начинала двигаться. Вместе с медицинским персоналом инфекционного отделения она прошла большой путь к своему выздоровлению длиною в два месяца.

Больная поступила в отделение по «скорой» в апреле. Заболев, за медицинской помощью она обратилась не сразу, и даже после КТ легких, выявившего поражение более 50%, отказалась от госпитализации в стационар. Однако в связи с нарастанием одышки все-таки вызвала бригаду СМП, и она доставила ее в больницу. В отделении, «на кислороде», состояние не компенсировалось, одышка нарастала, продолжать лечение пришлось уже в условиях реанимации, подключая неинвазивную вентиляцию легких.

Только через месяц, после компенсации дыхательной недостаточности, пациентка вернулась в отделение. Основной жалобой была выраженная слабость и невозможность себя обслуживать, ведь пациентка длительно соблюдала постельный режим, мышцы рук и ног атрофировались. Предстояла большая совместная работа больной и врачей в борьбе за дальнейшее выздоровление. 

С помощью медсестер и санитарок для нее был организован полноценный уход. Через какое-то время она самостоятельно начала принимать пищу, делать дыхательную гимнастику и упражнения ЛФК в положении сидя, делала всё, что на тот момент было в ее силах, чтобы вернуться к нормальной жизни. Не каждому пациенту в подобной ситуации хватит моральных сил, чтобы так активно восстанавливаться, но наша Тамара П. именно такая! Впереди у нее такой же важный и большой этап реабилитации дома под наблюдением участкового врача.

«Это огромный путь и вдохновляющая история выздоровления пациентки с большим объёмом поражения легких, около 100%. Мы вместе с ней радовались ее небольшим победам, когда после месяца реанимации она наконец смогла сама присаживаться, вставать с нашей помощью на ходунки, –  рассказывает лечащий врач пациентки Наталия Ромовна Гусейнова. – Прогноз на восстановление хороший, мы верим, что все у нее будет в порядке, потому что она боец!»

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