Пожара на Рязанской ГРЭС не было, люди видели пар

Пожара на территории Рязанской ГРЭС, о котором сообщили некоторые СМИ после появления видео в соцсетях, не было. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Директор предприятия Эдуард Сурнин рассказал, что запись была сделана накануне. Во время проведения работ на территории бывшего рыбхоза воспламенилась трава. Съёмка велась с такого ракурса, что зрителям кажется — горит на территории ГРЭС.

То, что пользователям соцсетей сегодня показалось клубами дыма, на самом деле пар от запуска нового котла, рассказал Сурнин.