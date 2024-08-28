Среда, 28 августа, 2024

Пожара на Рязанской ГРЭС не было, люди видели пар

Автор: Алексей Самохин

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Пожара на территории Рязанской ГРЭС, о котором сообщили некоторые СМИ после появления видео в соцсетях, не было. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Директор предприятия Эдуард Сурнин рассказал, что запись была сделана накануне. Во время проведения работ на территории бывшего рыбхоза воспламенилась трава. Съёмка велась с такого ракурса, что зрителям кажется — горит на территории ГРЭС.

То, что пользователям соцсетей сегодня показалось клубами дыма, на самом деле пар от запуска нового котла, рассказал Сурнин.

— Сообщений о пожаре и иных происшествиях не поступало, по данным руководства предприятие работает в штатном режиме, — говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по Рязанской области.

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