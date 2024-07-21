Воскресенье, 21 июля, 2024

Пожар в Соколовке, где горела прессованная бумага, локализовали

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/GUmchs62

В Рязани пожарные локализовали пожар в Соколовке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, по предварительной информации, горела прессованная бумага. Столб черного дыма был виден практически во всех районах Рязани.

Сообщается, что сейчас, после локализации пожара, сотрудники МЧС продолжают разбирать место происшествия.

На месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Уточняется, что огнем было объято 900 кв.м. Ранее сообщалась цифра в 1000 кв. м.

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