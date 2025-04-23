Пожар в рязанской деревне Сумерки тушили 56 человек и 18 единиц техники

За сутки в Рязанской области ликвидировано 54 пожара, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В сводку попали 50 загораний сухой травы и мусора и 4 техногенных пожара.

21 апреля в 14:59 поступило сообщение о пожаре в деревне Сумерки Кадомского района. В тушении участвовали 56 человек, привлекалось 18 единиц техники. Огнём уничтожен нежилой дом и 2 хозяйственные постройки, на площади 72 метра квадратных и сухая трава на площади 50 гектаров.

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22 апреля в 11:04 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в Ряжске. В тушении участвовали 9 человек, привлекалось 3 единицы техники. Огнём повреждена хозяйственная постройка.

22 апреля в 13:15 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Назарово Чуковского района. В тушении участвовали 29 человек, привлекалось 9 единиц техники. Огнём повреждена квартира. огнём уничтожено 6 строений, на площади 121 метр квадратный.

В городе Рязани потушена хозяйственная постройка на улице Михайловское шоссе.