Пожар в Касимовском районе оставил без крова женщину-инвалида

ИД «Пресса» опубликовал подробности пожара в жилом доме в деревне Давыдово Касимовского района Рязанской области, где погибли два человека.

По данным издания, сгоревший одноэтажный дом был рассчитан на две семьи. В одной половине находилась женщина-инвалид, в другой — молодой человек, который, по словам сельчан, злоупотреблял спиртным.

В день трагедии в гости к мужчине заходил приятель. Они оба погибли на пожаре.

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Во время происшествия женщину успели вывести на улице соседи. Сейчас она находится в больнице, поскольку дом больше не пригоден для проживания. Позже её планируют перевести в отделение временного проживания Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения.