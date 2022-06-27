Пожар на заводе «Стройполимер» в Лесном ликвидировали

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили о ликвидации пожара в цехе завода «Стройполимер» в Лесном.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 21.27. Для установки причин произошедшего на место происшествия прибыли дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства.

Напомним, вечером 27 меня в посёлке Лесной Шиловского района на заводе «Стройполимер» произошёл пожар в цехе. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 16.11. Локализовать его удалось к 19.41. Площадь пожара достигла 1500 кв. м. На место происшествия работали 25 человек личного состава противопожарный службы. В тушении использовали 6 автоцистерн, автолестница, коленчатый подъёмник.

К 20.24 удалось ликвидировать открытое горение. Сообщений о пострадавших не поступало.