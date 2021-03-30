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Суббота, 3 апреля, 2021
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Появились подробности утреннего ДТП на Южной окружной

7info7

Рязанская госавтоинспекция сообщила подробности ДТП, произошедшего утром 30 марта на Южной окружной дороге Рязани.

Авария случилась в 7.30 на 185-м километре автодороги М5. 44-летний житель Саратовской области за рулём автомобиля «Шевроле Ланос»,  столкнулся с грузовиком «Вольво», под управлением 47-летнего жителя Омска.

После удара «Шевроле» столкнулась с «Мерседес Бенц» под управлением 23-летнего жителя Рязани.

В результате аварии пострадал пожилой пассажир «Мерседеса», мужчине оказали медицинскую помощь.

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