Появились подробности утреннего ДТП на Южной окружной

Рязанская госавтоинспекция сообщила подробности ДТП, произошедшего утром 30 марта на Южной окружной дороге Рязани.

Авария случилась в 7.30 на 185-м километре автодороги М5. 44-летний житель Саратовской области за рулём автомобиля «Шевроле Ланос», столкнулся с грузовиком «Вольво», под управлением 47-летнего жителя Омска.

После удара «Шевроле» столкнулась с «Мерседес Бенц» под управлением 23-летнего жителя Рязани.

В результате аварии пострадал пожилой пассажир «Мерседеса», мужчине оказали медицинскую помощь.