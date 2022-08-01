Повесивший собаку в Северодвинске рязанец получил 240 часов обязательных работ

В Северодвинске рязанец, повесивший собаку, приговорён судом к 240 часам обязательных работ. Об этом пишет издание nw24.

Трагедия произошла 28 мая этого года. Живодёр повесил пса своего соседа по квартире на поводке в парке. Мужчина признал свою вину.

Как выяснилось, в день происшествия рязанец был пьян, он вызвался погулять с собакой. Объяснил своё деяние мужчина тем, что сосед тратил на собаку слишком много денег. Также ему не нравилось, что животное портило в квартире вещи.

Из Рязани в Северодвинск мужчина приехал из-за работы. Известно, что ранее он был судим.