Повар рассказал, как относится к предложению рязанской предпринимательницы запретить использовать вертел для приготовления шаурмы

На прошлой неделе в СМИ распространилась информация о том, что рязанская основательница сети шаурмичных Анастасия Филиппова обратилась в Роскачество с требованием запретить вертел для приготовления шаурмы.

По словам предпринимательницы, этот вертел является рассадником бактерий и становится причиной массовых отравлений. Также она отмечает, что повара часто нанизывают мясо на шампур прямо в транспортировочной пищевой плёнке и ждут, пока она расплавится. Или же срезают её на глаз.

Филиппова предлагает альтернативу: жарить мясо для шаурмы на грилях, жарящих поверхностях и в печах.

Редакция 7info обратилась к повару одной из шаурмичных в Шацке, в которой уже не первый год отказались от использования вертела, и спросили, поддерживает ли он инициативу рязанской предпринимательницы.

— В своем время мы отказались от использования вертела из-за вкуса: все-таки мясо на гриле, на мангале куда вкуснее, на наш взгляд. Да и наши клиенты придерживаются такого мнения, — говорит Акоп Барсегян. – Что же касается вопросов безопасности, то я, как повар, тоже считаю, что вертел сильно уступает мангалу. На нем мясо постоянно то охлаждается, то вновь подогревается: мало того, что оно теряет во вкусе, так еще и портится быстрее.

Как рассказывает Акоп Барсегян, в шаурмичной «Фаст-Фуд Аракс», где он работает, мясо после приготовления на мангале сразу мелко нарезают и хранят в специальной закрытой емкости, где оно не портится и на него не могут сесть насекомые.

— Работники общепита должны не только вкусно накормить своих клиентов, но и быть в ответе за их безопасность. Когда все эти факторы есть у заведения, обязательно люди потянутся!