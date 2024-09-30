Повар Максим Боярчиков из Рязани прошел кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников кастинга оказался 32-летний Максим Боярчиков из города Рязань. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

На кастинг Максим принес драники с грибами и красной икрой. Удастся ли Максиму из Рязани пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».