Понедельник, 30 сентября, 2024

Повар Максим Боярчиков из Рязани прошел кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Автор: Кристина Аманн

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Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница!"

На телеканале «Пятница!» продолжается четвертый сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников кастинга оказался 32-летний Максим Боярчиков из города Рязань. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

На кастинг Максим принес драники с грибами и красной икрой. Удастся ли Максиму из Рязани пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

Повар Максим Боярчиков из Рязани прошел кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

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