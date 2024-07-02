Поступок представителей ВСУ вызвал бурную реакцию на Украине

В статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс написал о том, что удар ВС РФ по аэродрому украинской армии в Миргороде вызвал бурную реакцию на Украине, отмечает «Московский комсомолец».

Экс предположил, что это был тяжёлый удар для потрепанной авиации Украины. Также он отметил, что украинские блогеры обвинили офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить самолеты на открытой базе.

В Миргороде располагается 831-я бригада тактической авиации Украины. В результате авиаудара российских военных были уничтожены пять истребителей Су-27, ещё два, которые находились на ремонте, получили повреждения.