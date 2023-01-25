Среда, 25 января, 2023
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Пострадавший при нападении тигрицы в Рязани госпитализирован

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Мужчина, пострадавший при нападении тигрицы в Рязани, госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом, ссылаясь на региональный Минздрав, сообщает ГТРК «Ока».

Пациент получает необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Тигрица Матильда сбежала из частного дома в Дягилево днём 25 января. По предварительным данным, она напала на человека, пришедшего дать корм.

Некоторое время тигрица сидела на улице, затем её усыпили при помощи снотворного и вернули в вольер.

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