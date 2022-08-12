Пострадавшего после игры с бутылкой бензина мальчика доставили санавиацией в Саратов

Восьмилетнего мальчика, получившего ожоги около 50 процентов поверхности тела при игре с бутылкой бензина, самолетом санавиации доставили из районной больницы в ожоговый центр в Саратове, сообщила Александрово-Гайская районная больница имени В.П. Дурнова.

Ранее управление СК РФ по региону сообщило, что в ночь на пятницу в больницу госпитализировали двух мальчиков 9 и 13 лет из райцентра Александров Гай, причем у младшего диагностировали ожоги тела, а у старшего — ожоги рук. По предварительной версии следствия, ожоги дети получили в нежилой постройке своего дома, когда подожгли бутылку с горючим веществом. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в бутылке был бензин. В прокуратуре уточнили, что младшему из пострадавших 8 лет, он находится в тяжелом состоянии, у него поражено около 50% поверхности кожи.