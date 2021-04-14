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Среда, 14 апреля, 2021
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Постоянное чувство голода назвали признаком опасной болезни

7info
Изображение Ryan McGuire с сайта Pixabay
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Постоянное чувство голода, когда человек ест, не набирая, а порой теряя вес, может быть признаком опасной болезни, рассказала телеканалу «Звезда» врач-диетолог Наталья Круглова.

Медик отметила, что голод возникает через два-три часа после приёма пищи, когда в крови становится меньше питательных веществ. Это нормальное состояние. Если же голод не связан с едой, чувствуется постоянно, – это повод срочно обратиться к врачу.

Аппетит повышается при ряде заболеваний –  гипертиреоз, гиперфункция щитовидной железы. Возможно повышение кислотности желудочного сока. Некоторые люди заедают стресс, тревожные расстройства. Ещё одна причина постоянного голода – частое употребление сладких продуктов, повышающих уровень инсулина, который, в свою очередь, повышает аппетит.

К врачу нужно обязательно обратиться, если человек не только испытывает сильный голод, но у него снижается работоспособность, появляется сонливость, общий упадок сил.

Помощь специалиста необходима и тогда, когда человек постоянно думает о еде, у него появляются навязчивые мысли о том, когда он поест.

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