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Вторник, 18 мая, 2021
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После падения качелей на ребенка в Клепиках губернатор поручил проверить детские площадки

Елена Лобанова
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Во вторник, 18 мая, Николай Любимов поручил проверить детские площадки на соответствие нормам безопасности. Такое решение он принял после падения качелей на ребенка в Клепиках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор подчеркнул, что такие ЧП больше не должны повторяться. 

— На десятилетнего мальчика упали качели, ребенок получил серьезные травмы. Это вопиющий случай. Уверен, что прокуратура и следственное управление СКР, которые сейчас проводят проверку по данному факту, разберутся в причинах произошедшего, — сказал Николай Любимов. 

Глава региона заметил, что детские площадки должны строго контролироваться ответственными организациями. Их нужно регулярно обследовать и содержать должным образом. 

Николай Любимов поручил профильным ведомствам совместно с муниципальными властями проверить детские площадки на предмет их безопасности.

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