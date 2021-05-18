После падения качелей на ребенка в Клепиках губернатор поручил проверить детские площадки

Во вторник, 18 мая, Николай Любимов поручил проверить детские площадки на соответствие нормам безопасности. Такое решение он принял после падения качелей на ребенка в Клепиках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор подчеркнул, что такие ЧП больше не должны повторяться.
Глава региона заметил, что детские площадки должны строго контролироваться ответственными организациями. Их нужно регулярно обследовать и содержать должным образом.
Николай Любимов поручил профильным ведомствам совместно с муниципальными властями проверить детские площадки на предмет их безопасности.