После обращение в администрацию на детской площадке в Рязани устранили дефекты

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После обращения в администрацию в Рязани на детской площадке устранили дефекты.

Состоянием площадки во дворе дома №77 по улице Вокзальной обеспокоились местные жители. Поверхность, на которой установлены качели и турники, была засыпана песком. В результате оседания песка арматура, удерживающая устройства, оголилась. В настоящий момент объекты, установленные на площадке, представляли угрозу жизни и здоровью детей.

В мэрии уточнили: многоквартирный дом №77 находится в управлении ООО «УК«ИНЖСЕРВИС». Управляющая компания провела мероприятия по устранению дефектов на детской площадке, обозначенных в обращении собственников.