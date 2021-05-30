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Воскресенье, 30 мая, 2021
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После нападения на ребёнка в Новомичуринске отловили девять бродячих собак

7info7
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Девять бродячих собак отловили в Новомичуринске после нападения животных на маленькую девочку, сообщает издательство «Пресса».

Собаки вернулся на улицы города после того, как их привьют, стерилизуют и чипируют. Отлов животных проводила сасовская бригада Андрея Илюшени. У Пронского района заключен контракт с его организацией.

Руководитель организации предоставил администрации Новомичуринска видеоотчёт о проделанной работе. Среди пойманных собак не было агрессивных.

По словам Андрея Илюшени, удалось поймать не всех собак, так что работа будет продолжена.

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