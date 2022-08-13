После нападения на бизнесмена в центре Рязани возбуждено уголовное дело

После нападения на бизнесмена Александра Новикова в центре Рязани следственным подразделением отдела МВД России по Советскому району города возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.

По данным полиции, 12 августа, в 17.15 на улице Ленина неизвестный причинил телесные повреждения 36-летнему мужчине. Ранее сообщалось, что в Новикова стреляли из охотничьего ружья.

— Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица, причастные к данному инциденту, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Александр Новиков — двоюродный брат министра природопользования Рязанской области Александра Новикова. По некоторым данным, предприниматель является одним из бенефициаров таких строительных проектов, как ЖК «Мичурин», ЖК «Маргелов» и ЖК «Легенда».