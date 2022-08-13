В центре Рязани стреляли в кузена министра природопользования

В пятницу, 12 августа, в центре Рязани получил огнестрельное ранение Александр Новиков — двоюродный брат министра природопользования Рязанской области. Об этом сообщает «Новая газета Рязань».

По данным СМИ, в Новикова стреляли в 18.30 из охотничьего ружья. Мужчина получил ранение бедра, пострадавшего доставили в БСМП.

По неподтвержденным данным, выстрел прогремел из машины.

«МедиаРязань» пишет, что в Новикова стреляли на выходе из ресторана «Парк» в Наташином парке. Есть данные, что это заведение принадлежит бизнесмену.

Официальная информация уточняется.

— Раненый — известный рязанский бизнесмен. Александр Новиков, помимо прочего, владеет элитными охотничьими угодьями в Кельцах Рязанского района, куда любят наведываться высокие гости из Москвы, — пишет НГ.

Издание напомнило о конфликте между областным министерством природопользования и старейшей организацией «Рязанское областное общество охотников и рыболовов» (РОООиР).