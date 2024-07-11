Четверг, 11 июля, 2024

После международной выставки «ИННОПРОМ» в Рязанскую область могут зайти новые инвесторы

Автор: 7info7

Опубликовано

Представители Корпорации развития Рязанской области провели переговоры с потенциальными инвесторами в рамках работы на XIV международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге. Удалось обсудить перспективы размещения производств на площадке промышленного парка «Рязанский», а также на других инвестплощадках региона.

Деловое общение состоялось в рамках работы коллективного стенда Ассоциации индустриальных парков России. На протяжении четырёх дней рязанская делегация встречалась с зарубежными и отечественными инвесторами. Особое внимание Рязанской области уделила китайская сторона. Состоялись переговоры с десятками промышленных предприятий Китая. Пять из них заинтересовались перспективой размещения своих производств в Рязанской области. Речь идёт о предприятиях, занимающихся металлургическим производством, изготовлением гидравлических и пневматических установок, оборудования по переработке пластмассы и резины, электрики и электроники, промышленных подшипников.

Представители Корпорации провели ряд встреч с внутренними инвесторами. Достигнуты договорённости о сотрудничестве с представителями Промышленного кластера Татарстана и Ассоциации экспортеров и импортеров. Потенциальных инвесторов заинтересовало активное развитие в Рязанской области фармацевтической сферы. Среди них – предприятие, производящее медицинский инвентарь. Его представители уже в ближайшее время могут прибыть с визитом в регион.

После международной выставки «ИННОПРОМ» в Рязанскую область могут зайти новые инвесторы
После международной выставки «ИННОПРОМ» в Рязанскую область могут зайти новые инвесторы
После международной выставки «ИННОПРОМ» в Рязанскую область могут зайти новые инвесторы
После международной выставки «ИННОПРОМ» в Рязанскую область могут зайти новые инвесторы

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