После ДТП с тремя погибшими в Приморском крае возбудили уголовное дело

После ДТП на трассе Владивосток — Хабаровск, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.
Дело следователи завели по п. п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным полиции, авария случилась на 452 километре трассы 22 августа.
В ДТП погиб 3-летний мальчик. Ребёнок ехал на заднем сидении в детском кресле, которое во время столкновения с грузовиком вылетело на дорогу. Также погибли 45-летняя мать мальчика, находившаяся на заднем сидении слева, и ехавшая спереди 41-летняя супруга водителя Toyota Camry. Женщины не были пристёгнуты.
Находившиеся в салоне 4-летний мальчик и 11-летняя девочка, дети погибших женщин, госпитализированы. В больницу попал и водитель легковушки.
Водитель Toyota Camry не учился вождению, мужчину привлекали к ответственности за еду без прав и в нетрезвом виде. В момент смертельного ДТП мужчина находился в состоянии опьянения.
Автоавария произошла в темное время суток, на участке без искусственного освещения. Дорожное покрытие — мокрый асфальт.