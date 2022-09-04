«Пошла обнажёнка. Виктория Боня рассказал о непростом периоде в жизни Ольги Бузовой

В жизни Ольги Бузовой наступил непростой период. Об этом в разговоре со «СтарХитом» заявила Виктория Боня.
Боня считает, что Ольга много добилась, но в последнее время стала часто выкладывать фото в обнажённом виде.
Боня считает, что Бузовой необходимо перезагрузиться. У каждого артиста наступает период, когда зрительский интерес слабеет. В этом случае надо пройти трансформацию и перейти на другой уровень развития личности.
В пример она приводит певицу МакSим, композиции которой были мега-популярны в России, но с течением времени успех певицы стал уменьшаться. В этот момент она завела семью, детей.
Сама Боня также уехала за границу, чтобы родить ребёнка. Её популярность в нашей стране стала снижаться.
Подруге Боня также советует подумать о детях.