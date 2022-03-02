«Пошел вон, г…но собачье!»: в Калининграде учительница унизила ученика при всем классе

Прокуратура Калининградской области организовала проверку после публикации видео с учительницей, которая оскорбляла ученика при всем классе, пишет Клопс.

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Мама четвероклассника рассказала, что инцидент произошел на уроке русского языка в школе № 14. Автор ролика смеялся, снимая происходящее на телефон.

«Я твои сраные тетради проверять не буду! Пошел вон, г…но собачье!», – кричала преподаватель.

Также женщина швырнула в мальчика тетрадь и посоветовала сменить школу.

Как отметили правоохранители, при наличии оснований в отношении учительницы будут приняты исчерпывающие меры реагирования.