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Среда, 2 марта, 2022

«Пошел вон, г…но собачье!»: в Калининграде учительница унизила ученика при всем классе

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«Пошел вон, г…но собачье!»: в Калининграде учительница унизила ученика при всем классе

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Прокуратура Калининградской области организовала проверку после публикации видео с учительницей, которая оскорбляла ученика при всем классе, пишет Клопс.

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Мама четвероклассника рассказала, что инцидент произошел на уроке русского языка в школе № 14. Автор ролика смеялся, снимая происходящее на телефон.

«Я твои сраные тетради проверять не буду! Пошел вон, г…но собачье!», – кричала преподаватель. 

Также женщина швырнула в мальчика тетрадь и посоветовала сменить школу.

Как отметили правоохранители, при наличии оснований в отношении учительницы будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

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