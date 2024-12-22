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Фото — соцсети Виктории Бони
Новости России и мира

Радующуюся победе украинского боксёра Усика блоггершу Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ

Валерия Мединская

Российскую блоггершу Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ. Россиян возмутило то, что девушка поддержала украинского боксёра Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Боня лично прибыла на бой. В своих соцсетях она разместила фото и видео с мероприятия. На одном из видео блоггерша держит пояс, на другом — оставила поздравление с победой, обращённое к Усику.

Россияне массово выразили недовольство постами Бони. Викторию критикуют за то, что она поддерживает спортсмена, который не раз делал резкие заявления в адрес России и открыто заявлял о своей неприязни к жителям страны.

Кроме того, многиее написали, что уже готовят обращение с жалобой на Боню в прокуратуру, девушкк просят проверить на спонсирование ВСУ. Свою позицию относительно ситуации с блоггершей выразила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

— Инфомошенница Боня приехала на бой и поддержала украинского нациста Усика, который в крайне резкой форме высказывался против России, а на взвешивание выходил с флагом в поддержку батальона Азов*. Возмущённые люди теперь пишут мне, и я разделяю их мнение. Очевидно, что такие действия — плевок в сторону России, всех наших спортсменов и участников СВО. Не представляю, чтобы в годы ВОВ кто-то из россиян поехал в другую страну, чтобы поддержать откровенного врага нашей страны и это бы осталось без последствий, — пишет Екатерина в своём канале.

Отметим, что некоторое время пост с фото и видео боя висел у Виктории Бони в канале в Telegram, но она его удалила.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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