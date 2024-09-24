Портал Муниципалитеты.РФ запустил спецпроект #МнениеЭксперта

Единый портал муниципального служащего «Муниципалитеты.РФ» запустил специальный проект #МнениеЭксперта. В рамках проекта политологи, экономисты, социологи, географы и урбанисты обсудят актуальные темы и вопросы в повестке представителей муниципального сообщества.

Первым гостем проекта стал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова, член Общественного Совета Минстроя России Александр Панин. В своей колонке на сайте проекта он рассказал, как скверы, парки и набережные меняют облик российских городов, и поразмышлял о том, какую роль они играют в современной урбанистике и какие задачи решают успешные проекты городской среды.

– Распад СССР привел к утрате прежних хозяйственных связей, которые складывались долгие десятилетия. Многие города, а в особенности моногорода, потеряли прежние функциональные роли. Результат – отток населения и угроза сжатия сети поселений страны. Ситуация стала меняться с запуском Национальных проектов, которые совокупно предполагали комплексные эффекты. А в феврале 2018 года Президент РФ Владимир Путин объявил о масштабной поддержке малых городов и исторических поселений и дал старт Всероссийскому конкурсу проектов комфортной городской среды. Минстрой России разработал и ввел наборы критериев оценки заявок, которые существенно повысили качество и реалистичность проектов городской среды, – пишет Панин.

Эксперт отмечает, что сегодня многие малые города вполне способны конкурировать с крупными по ландшафтным характеристикам, разнообразию услуг, тишины и т.д. А проекты, которые выходят на голосование в рамках программы Формирование комфортной городской среды», прорабатываются вместе с жителями и открыто доносятся широкой аудитории. Люди чувствуют свою ответственность и сопричастность к конкретной территории.

– Всё это говорит о том, что благодаря проектам ФКГС люди превращаются в более профессиональных горожан. Они становятся ответственными к себе и к окружающему пространству, – пишет Панин. –Создавая физическое пространство, мы одновременно меняем и социальное! И это большая ответственность. Будущее городских проектов лежит в сфере социального проектирования. Услышать, понять боли жителей и предложить решения – ключевая задача муниципальной команды».

Напомним, в Рязанской области благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2018 года благоустроили парки, скверы, набережные и другие общественные территории. Всего – более 170. Только в этом году по этой программе создают 30 новых общественных пространств. Полностью авторская колонка доступна по ссылке.