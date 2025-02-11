Болгарская прорицательница Вангелия Димитрова, широко известная как баба Ванга, оставила после себя множество загадочных пророчеств, охватывающих как глобальные катастрофы и стихийные бедствия, так и судьбы мировых лидеров. Издание sochi24 проанализировало, какие предсказания Ванга оставила о Порошенко, Зеленском, Трампе и Путине.

Прогнозы Ванги по поводу правления Дональда Трампа были особенно тревожными. Согласно её пророчествам, Трамп станет последним президентом США. Во время его президентства могут начаться коренные изменения в американской политической системе, или даже возможен распад страны. Однако конкретные причины такого предсказания остаются неизвестными.

Прорицательница также предостерегала о тяжёлой болезни, которая поразит Трампа. Недуг приведёт к потере слуха и развитию опухоли мозга.

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Авторство: Daniel Torok . Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

Ванга говорила об Украине и главе киевского режима Владимире Зеленском в свойственной ей загадочной манере, используя яркие метафоричные символы. В одном из пророчеств она упоминала о «кличе», «порохе», «тьме» и «кролике», которые исследователи связывают с украинскими политическими деятелями: Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюком соответственно.

— Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!

По её словам, после воцарившегося периода хаоса придёт «зеленый господарь», что, вероятно, является намёком на Владимира Зеленского.

Однако предсказание Ванги содержит предостережение: правление «весёлого и доброго» правителя приведёт к серьёзным последствиям для страны, которая окажется в настолько трудном положении, что может оказаться «на грани рабства». Этот прогноз вызывает тревогу у аналитиков, поскольку может указывать на углубляющийся кризис и потерю суверенитета Украины.

Что касается России и её лидера Владимира Путина, то предсказания Ванги обретают особое значение. Хотя провидица не упоминала его имени, она оставила загадочную фразу:

— Всё растает, словно лёд, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава Руси.

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Ванга также намекала на важные события, которые ждут Россию и мир в 2025 году. Она говорила о некоем «новом человеке», который «придёт восьмым и изменит всё». Личность этого загадочного «восьмого» вызывает споры: одни исследователи полагают, что речь идет о Владимире Путине, который является восьмым лидером государства со времён Михаила Горбачева, в то время как другие считают, что пророчество относится к совершенно новой политической фигуре, которой только суждено появиться на мировой арене.