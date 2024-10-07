Порядка 1200 спортсменов из России и республики Беларусь участвовали в «Есенинском пробеге»

5 октября состоялся областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 129-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина. О результатах спортивного события сообщает пресс-служба министерства спорта Рязанской области.

В полумарафоне (21 километр) участвовали порядка 1200 спортсменов из 40 субъектов России и Республики Беларусь. На этой дистанции лучшее время показали рязанец Александр Именин (01:10:05.703) и Ирина Шевченко из подмосковного города Раменское (01:19:01.482). Н автором месте оказались Андрей Клинов и Александра Войтова. Третье место — у Александра Якутилова и Надежды Сизовой.

В этот день состоялись и детские забеги на 1 и 2,5 км. Победителями на 1 км стали Дарья Храпонова и Олег Набатов. На дистанции 2,5 км в возрасте 2013-2014 г.р. победили Екатерина Куляева и Сергей Бутин, в возрасте 2011-2012 г. р. Максим Андреев и Полина Гусева.

Подробные результаты на RussiaRunning https://russiarunning.com/event/Eseninskiyprobeg?sear..

Победители награждены кубками, грамотами, медалями и призами от организаторов и партнеров соревнований. Фитнес-центром «Fit Elit» учреждены специальные денежные призы для абсолютных победителей на дистанции полумарафона (женщины, мужчины).

Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни».