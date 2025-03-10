Попытка обмануть систему: что будет, если взять кредит после самозапрета

В сети появилась информация, что некоторые россияне пытаются обойти систему самозапрета на займы. Схема предполагает оформление запрета на кредиты, а затем, пока отметка не начала действовать в кредитной истории, обращение за кредитом.

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв разъяснил правовые последствия таких действий. По его словам, если будет установлено, что человек лично осуществлял эти действия, кредит не будет аннулирован, задолженность сохранится за заемщиком.

Специалист также пояснил, что само по себе такое поведение не является мошенничеством: «Самозапрет — способ защитить права человека. Если человек самостоятельно так себя ведёт, пострадавших от этих действий нет, это не мошенничество, ничего, здесь никто не страдает».

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Таким образом, попытка обойти систему самозапрета на займы не только не поможет избежать кредитной ответственности, но и может привести к дополнительным правовым последствиям при выявлении таких действий.