Популярная российская шаманка предрекает серьёзный поворот в СВО в октябре 2023 года

О том, как будет разворачиваться спецоперация на Украине, говорят не только военные аналитики, но и эзотерики. Свою версию того, что будет происходить в ближайшее время в зоне соприкосновения, рассказала российская шаманка Елена Батыр.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она рассказала: изменения, которые ожидаются в октябре в ходе спецоперации, будут позитивными.

— Никаких острых действий я не вижу, там будут приятные известия. В начале месяца мы будем получать сообщения о том, что наши солдаты прошли по определенным направлениям, улучшили позиции, — рассказала провидица.

Елена Батыр отметила также, что ей выпал знак переговоров. Правда, не слишком крепкий.

— Серьёзных каких-то переговоров не будет. Будут нас склонять к тому, чтобы Россия и Украина сели за «круглый стол», но обстоятельного диалога точно не будет. Зато не будет и серьёзных потерь, проблем. Победы будут. От места к месту наши позиции будут улучшаться, — объяснила шаманка.

О спецоперации на Украине сейчас выходит много различных прогнозов. Российский экстрасенс Аделина Панина увидела дату завершения СВО. Эзотерик также рассказала, чем в итоге завершится противостояние.

По её словам, сейчас со стороны Украины идут действия «подлого» характера. Так как на поле боя киевский режим не добивается успеха, он устраивает диверсии с воздуха. Аделина объясняет: какое-то время атаки БПЛА будут продолжаться.

Затем Запад начнёт искусственно затягивать конфликт. Для него это очень выгодно.

— Россия одержит полную победу: в этом можно не сомневаться, — продолжила провидица. — Наша страна — победитель в этом конфликте. Но в этом году боевые действия будут продолжаться. 2024-й год расставит все точки над i. После 25-го года ситуация сойдет на нет.

Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.