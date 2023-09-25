Популярная российская шаманка предрекает серьёзный поворот в СВО в октябре 2023 года

О том, как будет разворачиваться спецоперация на Украине, говорят не только военные аналитики, но и эзотерики. Свою версию того, что будет происходить в ближайшее время в зоне соприкосновения, рассказала российская шаманка Елена Батыр.
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она рассказала: изменения, которые ожидаются в октябре в ходе спецоперации, будут позитивными.
Елена Батыр отметила также, что ей выпал знак переговоров. Правда, не слишком крепкий.
О спецоперации на Украине сейчас выходит много различных прогнозов. Российский экстрасенс Аделина Панина увидела дату завершения СВО. Эзотерик также рассказала, чем в итоге завершится противостояние.
По её словам, сейчас со стороны Украины идут действия «подлого» характера. Так как на поле боя киевский режим не добивается успеха, он устраивает диверсии с воздуха. Аделина объясняет: какое-то время атаки БПЛА будут продолжаться.
Затем Запад начнёт искусственно затягивать конфликт. Для него это очень выгодно.
Достаточно оптимистичный прогноз представил «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов. По его словам, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы в марте 2024 года. Также астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.