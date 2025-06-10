Популяции редкого сверчка найдены в Рязанской области

В Старожиловском и Милославском районах Рязанской области найдены колонии редкого полевого сверчка Gryllus campestris. Находкой с РИА «7info» поделился рязанский энтомолог Виктор Буртнев.

В Рязанской области этот вид находится на северной границе ареала. Этот вид сверчка довольно крупный, до 25 мм в длину, значительно крупнее и темнее других видов сверчков. Окраска его черная, задние бедра изнутри и снизу красноватые. Места обитания – остепненные склоны, сухие луга и пустоши. Насекомые роют неглубокие и достаточно широкие норы, питаются в основном травянистой растительностью, реже мелкими беспозвоночными.

Взрослые сверчки отмечаются с середины мая по июль. Самцы вечерами громко стрекочут, привлекая самок. Потревоженный сверчок может защищаться мощными челюстями или брыкаться задними ногами, усеянными шипами.

«Одним из факторов, обуславливающих малую численность полевых сверчков в области, является то, что вид не летает и не способен мигрировать на большие расстояния, а колонии уничтожаются в процессе распашки полей и применения на них пестицидов. Этот вид занесен в Красную книгу сопредельной Тульской области», — отметил Виктор Буртнев.