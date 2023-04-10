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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Понтонный мост в Шацком районе Рязанской области открыли для движения

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Источник: Издательство "Пресса"

В селе Новочернеево Шацкого района открыли проезд для легкового и грузового транспорта по понтонному мосту через реку Цну. Об этом пишет издательство «Пресса», ссылаясь на главу Новочернеевского сельского поселения Валентину Ацапину.

Мост, соединяющий сёла Новочернеево и Старочернеево, закрыли для проезда из-за повышения уровня воды в середине марта. Для жителей Старочернеево, Сявеля и Парсат организовали лодочную переправу.

В настоящее время уровень воды пришёл в норму.

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