Понтонный мост в Шацком районе Рязанской области открыли для движения

В селе Новочернеево Шацкого района открыли проезд для легкового и грузового транспорта по понтонному мосту через реку Цну. Об этом пишет издательство «Пресса», ссылаясь на главу Новочернеевского сельского поселения Валентину Ацапину.

Мост, соединяющий сёла Новочернеево и Старочернеево, закрыли для проезда из-за повышения уровня воды в середине марта. Для жителей Старочернеево, Сявеля и Парсат организовали лодочную переправу.

В настоящее время уровень воды пришёл в норму.