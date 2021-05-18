Понедельник день приятный – как получить кофе и мороженное бесплатно

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Tele2 снова меняет правила и предлагает своим клиентам еженедельный ритуал, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» – в приятный.

Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания подготовила подарки в самых востребованных категориях – кофе, пицца, мороженое, кино, oнлайн-шопинг и обучение. Абонент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник. При этом доступно до трех предложений из списка.

Так, жители Рязанской области по понедельникам смогут бесплатно получить капучино и мороженое в «Макдоналдс», а также приобрести за полцены большую пиццу диаметром 35 см в полюбившейся сети «Додо пицца».

Любителям онлайн-подарков придутся по вкусу: возможность посмотреть новинки проката и популярные фильмы кинотеатра Wink в разрешении HD и 4K, доступ к изучению английского в разговорных клубах школы Skyeng, скидка 500 или 1000 рублей в зависимости от суммы заказа на шопинг на платформе Lamoda, скидка 100 рублей на покупки на площадке Aliexpress.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2».