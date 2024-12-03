Помощь бойцам СВО и их семьям, поиск пропавших без вести: в Рязанской области начал работу Военно-социальный центр Минобороны РФ

В Рязанской области начал работу Военно-социальный центр Министерства обороны РФ (ВСЦ). Его задача — помогать бойцам спецоперации и членам их семей.

ВСЦ открылся на площадке филиала фонда «Защитники Отечества». По словам зампреда областного правительства Натальи Суворовой, действующие участники СВО и их родные смогут обращаться в центр с любыми вопросами, в том числе по поиску пропавших без вести военнослужащих.

Специалисты центра готовы помочь по вопросам денежного довольствия, социальных выплат, дать юридическую консультацию. Работа выстраивается по принципу «одного окна». Курировать центр будет ветеран СВО Константин Панов.

Военно-социальный центр находится в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: Рязань, улица Дзержинского, д. 7. Горячая линия – 8-800-707-99-99.

Сведения о контактах филиалов фонда «Защитники Отечества» размещены на официальном сайте, а также на странице фонда в социальной сети ВКонтакте.

Интересующую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»: 117 (добавочный 1).