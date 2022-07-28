Помочившийся на могилы подросток обратился к Путину

Юный житель Воронежа записал видеоролик, где просит прощения у президента Владимира Путина, пишет МОЁ! Online.

Ранее сообщалось, что подросток помочился на захоронения на кладбище и станцевал тверк на могиле ветерана.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, я вас прошу, пожалуйста, я вас молю, отпустите. Я не совершеннолетняя, я больше так не буду. Я не хотела», — обратился к президенту подросток, говоря о себе в женском роде.

Молодой человек также утверждает, что ничего не употребляет. Он назвал случившееся «шутками в интернете» ради просмотров. Полиция организовала проверку инцидента, а прокуратура взяла ее на контроль.