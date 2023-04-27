Помещение на улице Дзержинского в Рязани передадут в собственность области

В четверг, 27 апреля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение передать помещение общей площадью 345 кв.м в аренду Рязанской городской общественной организации «Историко-патриотический клуб «Артания».

Нежилое помещение, расположенное в доме № 7 по ул. Дзержинского, предложено к передаче в государственную собственность Рязанской области.

Кроме того, решениями РГД установлены условия приватизации ряда нежилых помещений и внесены изменения в Программу приватизации муниципального имущества на плановый период 2023 года.