Пользователи Личного кабинета получили уведомления на уплату имущественных налогов

В Рязанской области стартовала кампания по рассылке сводных налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты имущественных налогов за 2021 год. Рязанцы – пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» уже увидели их в своих кабинетах.

Владельцы налогооблагаемого имущества, которые ещё не являются пользователями Личного кабинета, но хотят заблаговременно осуществить оплату имущественных налогов, могут это сделать, подключившись к данному Сервису, не выходя из дома.

Зарегистрироваться в Личном кабинете можно с помощью подтверждённой учётной записи портала Госуслуг. Для этого на сайте www.nalog.gov.ru при входе в Личный кабинет физического лица необходимо выбрать вариант входа «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Посещение налоговой инспекции в этом случае не требуется.

Налоговые уведомления, направляемые по почте, поступят жителям региона до конца октября.

Срок уплаты имущественных налогов в этом году не изменился – транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц за 2021 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря.