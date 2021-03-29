Полуфинал первенства ЦФО по баскетболу пройдёт в Твери

В воскресенье, 28 марта, финишировало регулярное первенство в дивизионе «ЦФО», завершившееся уверенной победой баскетбольного клуба «Рязань». Теперь сильнейшие коллективы соберутся в столице Верхневолжья Твери, где в апреле проведут полуфинальный турнир. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В то время как в последнем туре БК «Рязань» был свободен от игр, его соседи по турнирной таблице продолжали борьбу за распределение призовых мест. Неожиданностей не произошло: БК «Брянск» без проблем взял верх над аутсайдером турнира командой «СШОР № 2-КБК» из Костромы (94:52, 91:57) и застолбил за собой вторую позицию. БК «Новомосковск» дважды обыграл в Белгороде местный «Технолог» (106:57, 82:50) и сравнялся с брянцами по количеству набранных очков (по 49), но пропустил их вперед по дополнительным показателям. БК «Тверь» на своем паркете дважды одолел «Грин Хилл» из Липецка (86:67, 77:71) и по итогам состязаний разместился на четвертой строке, гости остались на шестой.

Итоговая таблица. Дивизион «ЦФО»

1. БК «Рязань» — 52 очка (24 победы, разница мячей 2608 – 1792);

2. БК «Брянск» — 49 очков (21 победа, разница мячей 2296 – 2024);

3. БК «Новомосковск» — 49 очков (21 победа, разница мячей 2375 – 1845);

4. БК «Тверь» — 46 очков (18 побед, разница мячей 2173 – 1900);

5. БК «Русичи-2» — 39 очков (11 побед, разница мячей 2197 – 2246);

6. «Грин Хилл» — 39 очков (11 побед, разница мячей 2164 – 2313);

7. «Технолог» — 34 очка (6 побед, разница мячей 1886 – 2354);

8. «СШОР №2-КБК» – 28 очков (0 побед, разница мячей 1458 – 2683).

Таким образом, шесть сильнейших клубов дивизиона «ЦФО» продолжат борьбу за первенство в полуфинальном турнире, который пройдет в Твери. В группу «А» войдут БК «Рязань», БК «Тверь», БК «Русичи-2» (Курск), в группу «Б» – БК «Брянск», БК «Новомосковск» и «Грин Хилл» (Липецк). К ним присоединятся две лучших команды из дивизиона «Московская область». Игры пройдут по круговой системе, команды, занявшие первое и второе места в своих подразделениях, получат путевки в Финал «четырех».

В качестве принимающей стороны столица Верхневолжья выбрана не случайно, ведь она имеет опыт проведения подобных турниров. В 2017 году Тверь уже принимала полуфинал первенства ЦФО.