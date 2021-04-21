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Среда, 21 апреля, 2021
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Получить консультации от ФССП граждане смогут с помощью цифрового помощника

7info7
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Федеральная служба судебных приставов совместно с Минцифры РФ запускает пилотный проект по информированию сторон исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг.

На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника – робота Макса, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы. Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности.

Автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям с помощью цифрового помощника повысит качество обслуживания пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 20% консультаций с помощью универсального помощника.

Напомним, Федеральная служба судебных приставов России стала первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления.

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