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Четверг, 16 сентября, 2021
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Получил выплату – приходи за подарком в Сбер

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Получил выплату – приходи за подарком в Сбер

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Для всех получателей единовременных государственных пособий Сбер приготовил полезные и приятные бонусы.

Недавняя президентская выплата в размере 10 тысяч рублей для российских пенсионеров произвела настоящий фурор. Пожилые люди, привыкшие рассчитывать только на себя, были приятно удивлены такой щедростью Правительства РФ. По их словам, выделенные в нынешнее трудное время деньги действительно оказались «как нельзя кстати».

В настоящее время в Рязанском отделении Сбера завершен процесс зачисления данной государственной выплаты. Ранее в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина аналогичное единовременное пособие было назначено семьям с детьми-школьниками, чтобы поддержать их во время сборов к новому учебному году. 

Однако, приятных новостей, как известно, не бывает много. 

Всем клиентам, которые получили выплату от государства, Сбер подготовил свои подарки.

Это скидки в 1000 рублей в СберМаркете, СберМегаМаркете и 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ, а также подписка СберПрайм на целых три месяца всего за 1 рубль.

Получить подарки очень просто.

После того, как на ваш номер телефона поступит сообщение от Сбера с промокодом, который и дает доступ к скидке, можно обратиться в любой офис Сбера.

Сотрудники Сбера помогут подключить подписку СберПрайм и подробно расскажут о том, как зарегистрироваться на СберМаркете, СберМегаМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ, чтобы воспользоваться скидками.

А воспользоваться подарками от Сбера нужно обязательно, так как это реальная экономия денежных средств. Простой пример — сумма скидки в СберМегаМаркете составляет 1000 рублей и ей можно оплатить половину покупки. Вы хотите приобрести посуду стоимостью 2200 рублей, достаточно при оформлении покупки ввести промокод и посуда ваша за 1200 рублей.

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