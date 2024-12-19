Половина средств, потраченных рязанцами на страховки, пришлась на добровольное страхование жизни

Почти половина всех средств, которые рязанцы за 9 месяцев заплатили за страховки, пришлась на добровольное страхование жизни. Сегмент стал драйвером рынка: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года премии выросли в 3,5 раза, почти до 4,5 млрд рублей.

На 6% увеличились сборы по обязательному страхованию автогражданской ответственности, при этом количество полисов осталось на прежнем уровне. В итоге средняя цена полиса ОСАГО по итогам 9 месяцев даже несколько снизилась. Одной из причин стала борьба страховщиков за безаварийных клиентов. Объемы выплат по ОСАГО росли быстрее взносов на фоне удорожания запчастей. С января по сентябрь страховщики перечислили рязанцам по таким договорам более 928 млн рублей, это на 21% больше, чем год назад.

«Больше стал интерес жителей области и к автокаско. Число таких договоров выросло вдвое. Во-первых, это связано, с увеличением продаж новых автомобилей, на которые обычно оформляется страхование автокаско. Во-вторых, чаще выбирать этот продукт стали владельцы подержанного транспорта, так как стоимость машин и восстановительного ремонта возросла», — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию превысил 456 млн рублей. За три квартала рязанцы заключили 36 тысяч договоров ДМС. Выплаты по таким договорам за год также выросли, на 30%. Среди причин — увеличение стоимости медицинских товаров и услуг.

На добровольное страхование имущества в регионе потратили почти на четверть больше, чем в прошлом году. Взносы составили чуть менее 2 млрд рублей по 234 тысячам договоров.

Всего по итогам 9 месяцев страховой рынок в Рязанской области увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рязанцы заключили 788 тысяч страховых договоров на общую сумму 9,2 млрд рублей.