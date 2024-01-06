Суббота, 6 января, 2024
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Полный испытаний год сулит славянский гороскоп рождённым в эти даты

7info7
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
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2024 год окажется полным испытаний для людей с определёнными годами рождения. Речь идёт о тех людях, которым, согласно славянскому гороскопу, покровительствует притаившийся Лют (Волк).

Как пишет Ямал медиа, Волков ждёт непростой, полный испытаний, но очень насыщенный и интересный год. Покровитель 2024 года Лось сполна наградит людей этого знака, если они справятся со всеми испытаниями, а помогут им в этом их творческие способности.

Возможны сложные повороты судьбы, связаны они будут с карьерой. Придётся проявить креативность в решении многих задач. Но Волков это не будет пугать. Главное — удерживать баланс между отдыхом и работой.

Отметим, что под покровительством притаившегося Люта (Волка) ходят те, кто родился 1946, 4962, 1978, 1994, 2010 годах.

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