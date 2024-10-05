Суббота, 5 октября, 2024

Полнолуние в Овне 17 октября принесёт серьёзные перемены в финансах

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение DALL E

17 октября 2024 года нас ждёт яркое и жизнеутверждающее Полнолуние в Овне. Это время, когда Вселенная буквально насыщает нас энергией, что позволит проявить себя в работе, реализации и заработках. Особенно это касается тех, кто сейчас решает финансовые вопросы и занимается недвижимостью — высшие силы готовы поддержать вас в этом.Подробнее на сайте theday.ru рассказала астролог Юлия Лифанова.

Несмотря на то, что это Полнолуние не является Затмением, оно всё равно происходит на оси кармических узлов Раху и Кету в Овне и Весах. Это придаёт событиям судьбоносный характер и связывает их с Затмением в Овне, которое произошло 8 апреля. Вспомните, что происходило в тот период, особенно в контексте финансов.

Для трёх зодиака Полнолуние будет иметь свои особенности.

Рыбы: Луна находится в вашем секторе доходов. Возможно, вам выплатят крупную сумму или сделают предложение, связанное с ростом доходов. Вы почувствуете в себе много сил и энергии, чтобы преодолеть финансовые барьеры.

Дева: Луна в секторе крупных финансов, страховых и налоговых денег, а также ипотек и кредитов. Вероятно, вы получите крупную сумму одной выплатой или удачно завершите финансовый цикл. Также возможно поступление денег через социальные сети или рекламу.

Близнецы: Луна в вашем секторе друзей и сообществ, а диспозитор Марс — в доме денег. Вы можете получить деньги, связанные с вашей деятельностью в социальных сетях, или дивиденды за ранее проделанную работу.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Клепиковском районе съехавший в кювет большегруз перекрыл дорогу

В Касимовском районе пропал 36-летний Евгений Машков

Свадебный троллейбус заметили в Рязани

Драка курьера и водителя в Рязани попала на видео

Товарный поезд сбил насмерть мужчину в Рязани

В Рязани строят цех по производству литий-ионных аккумуляторов

В районе «Премьера» в Рязани строят новый жилой комплекс

Период засухи в Москве и соседних областях закончен

Женщина убила возлюбленного и месяц жила с трупом в Ленобласти

7info подарит пригласительные на спектакль Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь» победителю конкурса репостов

Полиция Рязанской области провела депортацию девяти иностранных граждан

В Рязани 21-летний парень напал с ножом и порезал родителей