Полнолуние в Овне 17 октября принесёт серьёзные перемены в финансах

17 октября 2024 года нас ждёт яркое и жизнеутверждающее Полнолуние в Овне. Это время, когда Вселенная буквально насыщает нас энергией, что позволит проявить себя в работе, реализации и заработках. Особенно это касается тех, кто сейчас решает финансовые вопросы и занимается недвижимостью — высшие силы готовы поддержать вас в этом.Подробнее на сайте theday.ru рассказала астролог Юлия Лифанова.

Несмотря на то, что это Полнолуние не является Затмением, оно всё равно происходит на оси кармических узлов Раху и Кету в Овне и Весах. Это придаёт событиям судьбоносный характер и связывает их с Затмением в Овне, которое произошло 8 апреля. Вспомните, что происходило в тот период, особенно в контексте финансов.

Для трёх зодиака Полнолуние будет иметь свои особенности.

Рыбы: Луна находится в вашем секторе доходов. Возможно, вам выплатят крупную сумму или сделают предложение, связанное с ростом доходов. Вы почувствуете в себе много сил и энергии, чтобы преодолеть финансовые барьеры.

Дева: Луна в секторе крупных финансов, страховых и налоговых денег, а также ипотек и кредитов. Вероятно, вы получите крупную сумму одной выплатой или удачно завершите финансовый цикл. Также возможно поступление денег через социальные сети или рекламу.

Близнецы: Луна в вашем секторе друзей и сообществ, а диспозитор Марс — в доме денег. Вы можете получить деньги, связанные с вашей деятельностью в социальных сетях, или дивиденды за ранее проделанную работу.